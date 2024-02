Kinowerkstatt St. Ingbert Tiefe Blicke auf Beziehungs-Geschichten

Im Weltkulturerbe Völklinger Hütte gastiert noch bis 18. August die Ausstellung „Der deutsche Film“. In diese Kategorie gehört sicher auch Veit Helmers Debutfilm „Tuvalu“, der den Publikumspreis beim Max Ophüls-Festival 2000 erhielt, in der Kinowerkstatt am Sonntag, 11. Februar, um 19 Uhr zu sehen. Es wird die märchenhafte Liebesgeschichte zwischen dem Bademeistergehilfen Anton (Denis Lavant) und Eva (Chulpan Khamatova) erzählt. Beide bindet der Wunsch nach „Tuvalu“, eine Fahrt übers Meer, in ein unbekanntes Paradies. Doch die Realität sieht anders aus, denn Anton führt das Schwimmbad seines Vaters, der blind ist. Anton versucht, seinem Vater vorzugaukeln, dass die Geschäfte florieren, was jedoch nicht der Fall ist und zu tragisch-komischen Szenen führt. Die traumhaft schönen Bilder und Klänge zielen mit aller gebotenen Direktheit ins Zentrum dessen, was den sinnlichen Reiz des Kinos ausmacht.