Kinowerkstatt St. Ingbert Das Programm der nächsten Tage in der Kinowerkstatt St. Ingbert

Auch unbekannte Filmperlen kann man in der Kinowerkstatt St. Ingbert: „Searching for Sugarman“ von Malik Bendjelloul, 2013 als bester Dokumentarfilm mit einem Oscar ausgezeichnet, ist eine solche Filmperle noch einmal zu sehen am Samstag, 26. August, um 19 Uhr. Es ist eine unglaubliche, aber wahre Geschichte: „Der Film dokumentiert die Suche der beiden Südafrikaner Stephen „Sugar“ Segerman und Craig Bartholomew Strydom nach dem amerikanischen Musiker Sixto Rodriguez, der kürzlich, am 8. August, in Detroit, seinem Geburtsort, gestorben ist.