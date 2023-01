Neuer Ehrenbürger : Ein großes Versprechen an St. Ingbert

Beim Neujahrsempfang in der Stadthalle St.Ingbert: (von links) OB Ulli Meyer, Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, Professor Michael Backes und Nico Ganster, Vorsitzender des Gewerbevereins. Foto: Engel

St Ingbert Beim Neujahrsempfang hat Oberbürgermeister Ulli Meyer Professor Michael Backes zum Ehrenbürger und Zukunftsbotschafter ernannt. Der erläuterte einem staunenden Publikum, was er in der Stadt vorhat.

Als Michael Backes im vergangenen Sommer im Innovationspark Beckerturm zur Eröffnung eines neuen Schülerlabors sprach, wurde schnell deutlich, was den Professor auszeichnet. Direkt und mitnehmend packte er die jungen Leute im Raum an. Zeigte auf, wo in der IT-Branche das Spannende liegt. Und forderte von seinen Zuhörerinnen und Zuhörern, nicht auf eigene Verzagtheiten, sondern auf eigene Möglichkeiten zu schauen.

Im Saal waren damals schon die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger und der St. Ingberter Oberbürgermeister Ulli Meyer. Mit Backes haben sie auch jetzt wieder beim Neujahrsempfang der Stadt am Dienstagabend gescherzt und gelacht. So viel steht fest: Backes ist derzeit ein beliebter Gesprächspartner. Und in St. Ingbert mittlerweile auch schon Ehrenbürger und Zukunftsbotschafter.

Info Ehrenbürger und Ehrenoberbürgermeister Der St. Ingberter Stadtrat hat Mitte Oktober erstmals in Zeiten der Mittelstadt drei Ehrenbürger sowie einen Ehrenoberbürgermeister ernannt. Professor Günter Hotz, Albrecht Herold sowie Professor Michael Backes sind nun Ehrenbürger, Winfried Brandenburg ist Ehrenoberbürgermeister von St. Ingbert. Michael Backes bekam zusätzlich das Prädikat Zukunftsbotschafter. Wie Pressesprecher Florian Jung erläutert, will die Stadt damit eine Brücke bauen zwischen Tradition und Zukunft.

Die hohe Erwartungshaltung, die damit auf seinen Schultern ruhe, sei ihm durchaus bewusst, erklärte Backes vor vielen hundert Gästen in der Stadthalle am Dienstagabend. Zuvor hatte Oberbürgermeister Meyer in seiner Laudatio Backes als „Ausnahmeforscher“ gewürdigt. Der Informatikprofessor, Gründungsdirektor und Geschäftsführer (CEO) des Cispa-Helmholtzzentrums für Informationssicherheit habe die Wahl gehabt, sich jeden Forschungsstandort der Welt auszusuchen, sagte Meyer. Aber er habe den schwierigeren Weg gewählt und in der Heimat alles aus dem Nichts aufgebaut. Der „Cispa Innovation Campus“, der auf der Alten Schmelz entstehen soll, sei eine Jahrhundertchance.

Was aber treibt einen Mann, der in aller Welt beste Karriereaussichten hat, dazu, im Saarland zu bleiben? Backes fand darauf eine einfache Antwort: „Das hier ist dehemm.“ Er habe seiner Heimat etwas zurückgeben wollen, sagt der Professor. Und fügt einen zweiten Grund hinzu: „Ich war neugierig, ob ich dies aus eigener Kraft schaffen könnte.“ Er konnte ganz offensichtlich. Allerdings betont der Wahl-St. Ingberter, für den Erfolg arbeiteten viele Menschen in seinem Institut zusammen. So etwas schaffe man nicht alleine. Und auch seine Freunde, Förderer, Mentoren und die Familie hätten ihren Anteil daran. Den Plan, exzellente und zukunftsgerichtete Forschung im Saarland zu etablieren, habe er vor 15 Jahren „in genau dieser Form“ aufgestellt. Die Jahre waren steinig, die Arbeit intensiv, erläutert Backes.

Das Cispa-Institut sei in dieser Zeit gewachsen, habe Forschende aus ganz verschiedenen Ländern angezogen. Von aktuell 450 Mitarbeitern spricht der Professor, bald sollen es nach seinen Worten über 1000 sein. Mit dem „Innovation Campus“ partizipiert die Stadt St. Ingbert. Backes spricht die Ausgründungen aus seinem Institut an, also neuen Firmen, die sich aus dem Cispa-Haus entwickelt haben. Er erläutert den Gästen des Neujahrsempfangs, an einem Arbeitsplatz in der IT-Branche hingen zudem fünf weitere in der Gesamtwirtschaft. Mancher Besucher des Empfangs staunte nicht schlecht ob der goldenen Zukunft, die da am Rednerpult prophezeit wird.

Lesen Sie auch Feierstunde im Rahmen des Neujahrskonzerts der Bergkapelle : Winfried Brandenburgs Ehrung trifft den Ton

OB Ulli Meyer überreicht die Ehrenbürger-Urkunde an Professor Michael Backes. Foto: Michael Beer