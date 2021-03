Online-Vortrag des Mint-Campus St. Ingbert : Wo der Zufall im Leben eine Rolle spielt

St Ingbert Das Wissenschaftsforum St. Ingbert im Mint-Campus lädt am Mittwoch, 24. März, um 19.30 Uhr zu einem kostenlosen Online-Vortrag ein. Referent ist Professor Jürgen Eschner von der Fachrichtung Physik der Universität des Saarlandes in Saarbrücken.

Unter dem Titel „Echter Zufall – Vom Glück übers Wetter zu Quantenphysik“ referiert der Experimentalphysiker unter anderem über die Bereitschaft, Ereignisse als zufällig zu akzeptieren. Diese Bereitschaft sei erst „vor einigen Jahrhunderten in Europa ‚erfunden’“ worden, heißt es in der Mitteilung des Mint-Campus. „Bald danach wurden auch – ausgehend vom Glücksspiel – mathematische Instrumente zu seiner Beschreibung entwickelt. Inzwischen lehrt uns die Mathematik, dass es chaotische Systeme wie das Wetter gibt, wo Vorhersagen praktisch unmöglich sind. Vor allem aber lehrt uns die Quantenphysik, dass in der mikroskopischen Welt der Zufall regiert – echter Zufall. Dennoch können wir auch mit den Gesetzen der Quantenphysik Vorhersagen machen und sogar Technologien entwickeln, die den Quantenzufall zum Beispiel für echte Zufallszahlen und für die Verschlüsselung von Nachrichten­ nutzen.“

Referent Jürgen Eschner studierte an der Universität Hamburg Physik und promovierte dort auf dem Gebiet der Laserspektroskopie. Über das australische Canberra und Innsbruck landete er 2003 in Barcelona, wo er als Forschungsprofessor seine eigene Forschungsgruppe in der Quantenphotonik etablierte. 2009 folgte er einem Ruf an die Universität des Saarlandes, wo er seine Forschung in der Quantenphotonik, insbesondere mit Blick auf zukünftige Anwendungen, weiterführt. Der Link zur Veranstaltung: