Fachkräftemangel in Fachwerkstätten Vier Wochen warten auf Inspektion beim Auto

Wer die vier-Wochen-Frist einhält, kommt mit rund sechs Euro für die Nachkontrolle weg. So will es die bundesbehördliche Verfahrensordnung, bei der der Tüv im Übrigen auch keinerlei Ermessensspielraum hat. Die Entscheidung ist also ganz klar: Schnell einen Termin in der Fachwerkstatt machen, denn wenn es um Bremsen geht, sollten Mechaniker ran, die sich auskennen. Die Ernüchterung in der ersten angerufenen Werkstatt: „Der früheste Termin ist in fünf Wochen. Sie können Ihr Auto aber auch auf den Hof stellen, wenn wir zwischendurch Zeit haben sollten, machen wir es früher.“ Diese Aussage ist keine Seltenheit. Tim Ruppenthal von Auto Weis ist allerdings erheblich näher am Kunden als unser Beispielsfall, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Ruppenthal: „Vorlauf sind vier Wochen. Drunter geht eigentlich nichts. Aber wir sind selbstverständlich interessiert, Neukunden zu gewinnen, und wenn, wie in diesem Fall, ein Tüv-Termin im Raum steht, dann muss irgendeine Möglichkeit gefunden werden. Wir bieten dann an, das Auto zwei, drei Tage bei uns zu lassen, damit wir es dazwischenschieben können.“ Jedenfalls soll der Kunde mit seinem Tüv-Problem nicht im Regen stehen bleiben.