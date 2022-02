Baseball : Zwei Probetrainings bei den „Devils“

St Ingbert Der älteste Baseball-Verein im Saarland lädt am 6. und am 19. März zu „Tryouts“ ein.

(red) Schlagen, Werfen, Fangen, Laufen – Baseball ist ein vielfältiger Sport. Wie die vier Disziplinen beim Baseball zusammenkommen, ist allerdings noch nicht allzu bekannt. Wie das alles genau geht, wird am Sonntag, 6. März, von 10 bis 14 Uhr, und am Samstag, 19. März, von 13 bis 16 Uhr in der Vereinsturnhalle des TV St. Ingbert (Schnapphahner Dell) erklärt.