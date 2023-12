Konzert im Kulturhaus Musik brachte Weihnachtsstimmung nach Rentrisch

„Hier vorne geht’s echt ab“, so Sänger Daniel Bauer, vor dessen Nase sich Paare im Discofox drehten, „aber spätestens jetzt geht’s richtig ab.“ Und das war nicht nur bei „That‘s the way, i like it“ der Fall. „Ich dachte schon, hier läuft ein Playback ab“, meinte Peter Biedermann in Anbetracht der Leistungen der Musiker, „ihr belebt den kleinen Ort.“ Er freute sich vor allem, dass es so voll geworden war. Insgesamt 188 Karten waren im Vorfeld verkauft worden. Während im zur Gaststube geöffneten Saal die Tanzbeine geschwungen wurden, hatten die Gäste, die zum Essen gekommen waren, gleich die musikalische Darbietung mitreserviert.