Giessen-Stiftung in St. Ingbert : Wie ein Preis weiteres Wissen schafft

St Ingbert Die in St. Ingbert beheimatete Hans- und-Ruth-Giessen-Stiftung vergab zwei hochdotierte Förderpreise in den Bereichen Naturwissenschaften und Medizin. Die jungen Wissenschaftlerinnen berichteten über ihre Arbeit, und wie sie den Preis dafür nutzen wollen.

Wilhelm Burgemeister, Koordinator der Stiftung, richtete seinen Blick vor der Verleihung der insgesamt 50000 Euro zuerst nach oben: „Ich möchte prüfen, ob Ruth und Hans damit einverstanden sind. Ich glaube, ich sehe in glückliche Gesichter.“ Nicht nur die Preisverleihung in Verbindung mit der Theaterathmosphäre hätte sie wohl gefreut, sondern auch die Auswahl der beiden Jungwissenschaftlerinnen durch das Stiftungskuratorium. Eine von ihnen ist Chantal D. Bader, die sich als promovierte Pharmazeutin am Helmholtz-Institut (HI) für Pharmazeutische Forschung Naturstoffen widmet, die aus Bodenbakterien gewonnen werden mit dem Ziel, neue Wirkstoffe gegen Tropenkrankheiten zu erschließen. Hanspeter Georgi, ehemaliger Wirtschaftsminister des Saarlandes, hielt die Laudatio, stellte den Werdegang der gebürtigen Freiburgerin und deren „Drang in die Wissenschaft“ dar. Bei drei Publikationen ist die 31-Jährige Erstautorin, und sie hat bereits ein Patent inne, weshalb der Laudator dieser „Leistung in jungen Jahren Respekt und Anerkennung“ zollte. Mit lokaler Arbeit werde so globaler Nutzen erzielt. Die Preisträgerin freute sich über diese Würdigung: „Es ist mein allererster Preis. Es ist toll, dass diese Forschung nicht nur mich interessiert, sondern auch andere.“ Und das Beste – das ganze Saarland könne unter dem Motto „Sample das Saarland“ mit dem Einschicken von Bodenproben an diesem Erfolg teilhaben. Das Probenahmeset konnte direkt im Anschluss bei ihr abgeholt werden. Ihre Forschung nimmt also, auch mit Hilfe des Preisgeldes, weiterhin Fahrt auf. Chantal Bader möchte mit ihren 25000 Euro dafür sorgen, dass ihre Forschungsergebnisse für „die breite Masse“ kostenlos verfügbar sind.