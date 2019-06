Picobello : Eine Ruhebank als Dank für fleißige Müllsammler

Die Dorfgemeinschaft Oberwürzbach wurde für ihr Engagement bei der picobello-Aktion mit einer Bank ausgezeichnet, die von EVS-Geschäftsführer Georg Jungmann, übergeben wurde. Foto: Cornelia Jung

Oberwürzbach Oberwürzbach ist Preisträger der „picobello-Aktion“. Der Ort bekam als Anerkennung eine Bank geschenkt.

Beim landesweiten Frühjahrsputz Ende März, der vom Entsorgungsverband Saar (EVS) ausgerufenen jährlichen picobello-Aktion, nahmen auch viele St. Ingberter teil. Eine der aktivsten Gruppen war der rund 35 Mann starke Reinigungstrupp in Oberwürzbach. Natürlich waren auch Frauen, Kinder und Jugendliche dabei, um den Ort neben den „gängigen“ Wegwerfdingen nebenbei auch von teils kuriosen Abfällen wie einer Unterhose, einem Gebiss oder Krücken zu befreien, die andere achtlos weggeworfen hatten. Insgesamt hatten sich im Saarland 800 Gruppen mit insgesamt 33 000 Teilnehmern beim EVS für diese Aktion angemeldet, so viele wie noch nie.

Über die erfolgreiche Abfallsammelei wurde beim Unternehmen auch ein Bericht eingereicht. Unter diesen aktiven Teilnehmern lobt der EVS jedes Jahr für sechs Teilnehmergruppen Preise aus - je eine pro saarländischem Landkreis. 2019 wurde in Oberwürzbach nicht nur jede Menge Unrat im Ort und am Straßenrand eingesammelt, sondern die Dorfgemeinschaft heimste mit ihrem Engagement auch den diesjährigen Gewinn, stellvertretend für den Saarpfalz-Kreis, ein. EVS-Geschäftsführer Georg Jungmann war am Donnerstag in die Dorfmitte am Bach gekommen, um das verdiente Geschenk, eine hölzerne Sitzbank inklusive Dankesurkunde, an Ortsvorsteherin Lydia Schaar zu überreichen. Es ist nicht irgendeine Sitzgelegenheit, sondern eine original „picobello-Bank“, die nachhaltig in einer Behindertenwerkstatt gefertigt wurde.

Wie die Ortsvorsteherin sagte, käme die Bank gerade recht, denn sie sei schon oft von Oberwürzbachern darauf angesprochen worden, das so etwas in Höhe des künftigen Dorfgemeinschaftshauses oder in Höhe des Kindergartens fehle. Wie Georg Jungmann sagte, sei Oberwürzbach vor allem deshalb Preisträger, weil der Ort bereits seit vielen Jahren bei der Aktion dabei sei und so nicht nur einer der aktivsten sondern auch der treuesten Teilnehmer ist. Außerdem gefalle das große Breitenspektrum der Freiwilligen, von Jung bis Alt, von Vereinen bis Privatperson. Der EVS-Geschäftsführer ging auf die Bemerkung der Ortsvorsteherin ein, die gesagt hatte, dass das Müllsammeln nicht unumstritten sei. Laut Schaar müsse man sich schon mal die Kritik gefallen lassen, dass es nicht zielführend sei, wenn in einer konzertierten Aktion der Müll anderer Verursacher weggeräumt werde. Dieses Argument kennt Jungmann, lässt es aber so nicht stehen: „Viele Leute meinen, im Vordergrund würde stehen, dass wir Dreck wegmachen. Aber gerade den Kindern und Jugendlichen, immerhin stellen sie zwei Drittel der picobello-Teilnehmer, wird damit beispielsweise bei Projektwochen erklärt, wie wichtig es ist, die Umwelt sauber zu halten. Im Vordergrund steht also der erzieherische Wert.“