10 Jahre Skatclub in St. Ingbert Karo Dame lädt ein zum Preisskat in die Oberwürzbachhalle

Der Skatclub Karo Dame ist mit drei Mannschaft in den Ligen des Saarländischen Skat-Sport-Verbandes aktiv, zudem spielt ein Team in der Landesliga gegen Mannschaften aus dem Saarland und Rheinland-Pfalz. Die regelmäßigen Spielabende von Karo Dame finden immer dienstags ab 18 Uhr in der Stadionklause am Mühlwaldstadion in St. Ingbert statt. Das Startgeld beträgt dabei für 48 Spiele fünf Euro. Zu diesen Spiel- und Trainingsabenden sind alle interessierten Skatspielerinnen und Skatspieler willkommen.