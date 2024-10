Aktuelle Kita-Vorhaben Es gibt Fortschritte bei Kita-Bauprojekten in St. Ingbert

So hat das Jugenddorf Homburg (CJD) inzwischen eine Betriebserlaubnis, um die Kita im Schmelzerwald übernehmen zu können. Gleichzeitig hat sich nach Angaben der Stadt noch eine Änderung ergeben. Die Crevis-Projekt-GmbH (eine Firma mit Peter-Gross-Bezug) habe nicht nur die benachbarte Konradskirche, in der eine achtgruppige Kita geplant ist, sondern auch das Grundstück der Kita St. Konrad gekauft, in der es zurzeit drei Kita-Gruppen für 70 Kinder gibt. Die Verträge zwischen dem Eigentümer der Immobilie an der Karl-Custer-Straße und dem CJD als Träger stünden kurz vor der Unterzeichnung. Dann könnten auch neue Betreuungsverträge für Eltern und Personaleinstellungen folgen.