Handel und Gewerbe in St. Ingbert In St. Ingbert liegen viele Potentiale für Gewerbetreibende

Der regelmäßig vom Verein Handel und Gewerbe in St. Ingbert (HGSI) organisierte Round Table fand in der vergangenen Woche in einer recht neuen Location in St. Ingbert statt: dem Incredible Base. Viele Unternehmer, Einzelhändler und Gewerbetreibende kamen in den Coworking-Space in der Kaiserstraße, um sich zu unterhalten und auszutauschen, aber auch, um das junge Unternehmen mit seinen modernen, mietbaren Büroräumen sowie den Hauptmieter im Gebäude, das Cispa, näher kennenzulernen.