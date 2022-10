Kolumne Unsere Woche : Kommunikation hilft

Foto: Robby Lorenz

Es war der Aufreger der Woche. „So was kann sich nur die Post erlauben“, sagt ein Mann mit einem Abholschein in der Hand, als er vom Postbank-Gebäude in der St. Ingberter Poststraße über die barrierefreie Rampe hinunter zu den Parkplätzen zurückgeht.

Er warte auf eine wichtige Sendung, aber die Tür zu den Postschaltern ist geschlossen. „Bis auf weiteres“, steht auf dem kleinen Schild, das sich Leute im Minutentakt anschauen und kopfschüttelnd davon gehen. Nur die Tür zu den Schließfächern und dem Bankautomaten blieben offen, während die Seite der Kundenschalter ab Donnerstag der Vorwoche geschlossen worden war. Eine Leserin am Telefon: „Ich habe im Internet nachgeschaut. Da steht, es sei offen. Ich war am Freitag dort und jetzt wieder am Montag.“ Aber auch da Fehlanzeige. Die Pressestelle des Unternehmens erläutert schließlich auf SZ-Anfrage, ein Rohrbruch habe das Ärgernis verursacht. Und wie das halt so ist, herrschte zunächst Unklarheit, wann die Handwerker den entstandenen Schaden beseitigen könnten. Um die Unannehmlichkeiten möglichst gering zu halten, habe man die Abholfristen für Pakete und Päckchen verlängert. Ein Teil der Sendungen sei ein weiteres Mal zugestellt worden. Letzteres war sicher eine kundenfreundliche Idee.