Spende Blut. Schenke Leben. : Positives Fazit von Blutspende-Aktion der Kreissparkasse

Saarpfalz-Kreis Jeden Tag werden rund 15 000 Blutspenden zur Versorgung Kranker und Verletzter benötigt. Mit der wachsenden Zahl älterer Menschen wird dieser Bedarf weiter steigen. Ihn zu decken ist nicht einfach, denn nur drei Prozent der Deutschen sind bereit, Blut zu spenden.

In Zeiten von Corona und der damit verbundenen Sorge vor Infektionen haben Blutspenden noch mehr an Bedeutung gewonnen. Deshalb ist eine Spende in dieser Zeit besonders wichtig, um die Versorgung mit Blutkonserven und Blutprodukten gerade in der Covid-19-Pandemie sicherzustellen. Dem Aufruf der Präsidentin des Sparkassenverbandes Saar, Cornelia Hoffmann-Bethscheider, mit einer großangelegten Blutspende-Aktion zur Verbesserung dieser Situation beizutragen, sind neben den saarländischen Sparkassen auch die SaarLB und die Landesbausparkasse (LBS) gefolgt.