Portrait Pfarrer Alexander Klein aus Rohrbach : Den Mensch von Geburt bis zum Tod begleiten

Pfarrer Alexander Klein betreut seit einigen Monaten in der Pfarrei Heiliger Martin die Katholiken von Rohrbach, Hassel und Oberwürzbach. Foto: Stefan Bohlander

Rohrbach Seit gut drei Monaten betreut Alexander Klein Rohrbach, Hassel und Oberwürzbach als Pfarrer. Die Kirche sieht er als Vorbild gegen die Spaltung der Gesellschaft.

Schon als Kind war Alexander Klein fasziniert von dem Gedanken, Pfarrer zu werden. Der 34-Jährige begleitete früh selbst Jugendfreizeiten, studierte später Theologie und Philosophie an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. „Die Begleitung der Menschen von der Geburt bis zum Tod ist zentral für mich“, erklärt er seinen Berufswunsch. Nun ist er seit dem 1. Oktober der neue Pfarrer der katholischen Pfarrei Heiliger Martin St. Ingbert. Genau genommen ist er innerhalb seiner fünfjährigen Kaplanszeit für ein Überbrückungsjahr der Administrator und hat die kommissarische Leitung inne. „Aber mit allen Rechten und Pflichten des Pfarrers“, erläutert er. Bevor der in Dudenhofen bei Speyer Geborene sich final für seinen Beruf entschied, studierte er erst Theologie auf Diplom.

Bei einer Priestermesse 2006 hatte er sein „Berufungserlebnis“, um Pfarrer zu werden, wie er ausführt. Da wurde die Formel „Mit Gottes Hilfe bin ich bereit“ genannt – und bei ihm machte es Klick. Für ihn ist Gott ein „innerer Begleiter, der immer Trost spendet“. So habe er auch trotz Krise und Therapie immer Auswege erlebt. „Es wird einem sehr viel geschenkt – man muss es nur wahrnehmen“, sagt Klein, der sich auch ein Leben als „guter Familienvater“ hätte vorstellen können. Die Ortschaften im Saarpfalz-Kreis sind ihm bereits einigermaßen vertraut. Während seiner Kaplanszeit war er ein Jahr in der Pfarrei Sel. Paul Josef Nardini in Germersheim eingesetzt und drei Jahre in Homburg-Erbach in der Pfarrei Hl. Johannes XXIII. „Insofern kenne ich das Dekanat ein wenig“, sagt er.

Info zur Person Seine Priesterweihe erhielt Alexander Klein am 27. Juni 2015 im Speyerer Dom. Ein Auslandsaufenthalt führte ihn für zwei Semester nach Rom an die Jesuiten-Universität Gregoriana. Am Augsburger Klinikum absolvierte er ein Praxissemester in der Klinikseelsorge und Palliative Care.Ebenfalls in seine Predigten mit einfließen lassen möchte er Taizé-Gebete. Da sich Klein auch als Präses im Bund der Deutschen Katholischen Jugend beworben hatte, möchte er einen Fokus auf die Jugendarbeit legen. Dies alles soll dafür sorgen, dass die Gottesdienste und Messen in den Gemeinden der Pfarrei auch weiterhin gut besucht sind. In Rohrbach zum Beispiel sei meistens „volle Hütte“ – und die Kirche fasst immerhin rund 450 Menschen.

Seinen Bekanntheitsgrad möchte er natürlich dennoch steigern. So geht er nach Möglichkeit in Geschäften einkaufen, die im Gebiet der Pfarrei liegen. Die umfasst die Kirchengemeinden Herz Jesu Hassel, Herz Jesu Oberwürzbach, St. Chrodegang in Reichenbrunn und St. Johannes in Rohrbach. Dort, in der Oberen Kaiserstraße 164, gegenüber der gleichnamigen Kirche, befinden sich auch das Pfarrbüro und seine Wohnung. Zudem versucht er, so viele Feste wie möglich zu besuchen, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. „Ich möchte nicht mit Scheuklappen durch den Ort laufen“, erklärt Klein.

Kommunikation ist ihm generell wichtig. Er möchte Familiengottesdienste organisieren – „eine Regelmäßigkeit ist wichtig“ –, die Pfadfinder kontaktieren und seine Messdiener besser kennenlernen, etwa beim gemeinsamen Schlittschuhlaufen oder bei Jugendfreizeiten, die er ebenfalls organisieren möchte. Hinzu kommt religionspädagogische Arbeit in den örtlichen Kitas – und dann sind da ja noch die regulären Messen. Diese sind derzeit jeden Sonntag, 10.30 Uhr, in Rohrbach, und sonntags wöchentlich wechselnd um 17.30 Uhr, in Oberwürzbach beziehungsweise Reichenbrunn und in Hassel. Genau umgekehrt sind in den letztgenannten testweise Gottesdienste auch jeweils sonntagabends um 18 Uhr.

Zwischendurch versucht er, montags an den freien Tagen, Kontakt zu Familie, Patenkind und Freundeskreis in Dudenhofen zu halten. „Das bietet mir einen guten Ausgleich“, sagt er. Die Region sei bekannt für seinen traditionell guten Spargel. Der sei „kühl und feucht und frisch“ sagt er mit einem Augenzwinkern. Ansonsten kocht er auch selbst ganz gerne in seiner Freizeit, etwa das „Dudenhofener Seemannsschnitzel“. Ein Wunsch von ihm ist es, wieder mit seinem Sport Aikido anzufangen. Zudem besucht er regelmäßig einen Spieleclub für Gesellschaftsspiele. Viele davon stapeln sich auch im Büro der Pfarrei.