Schließzylinder aufgebohrt : Einbrecher scheitern an der gesicherten Haustür

Foto: dpa/Friso Gentsch

St. Ingbert Einbrecher haben versucht, in ein Einfamilienhaus in der Behringstraße in St. Ingbert einzudringen. Wie die Polizei berichtet, wollten die unbekannten Täter irgendwann zwischen Freitag, 24. Mai, 11 Uhr, und Mittwoch, 29. Mai, 17 Uhr, die Hauseingangstür an dem Anwesen öffnen, indem sie versuchten die drei Schließzylinder der Tür aufzubohren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dies gelang ihn jedoch nicht, weshalb die Täter ihren Einbruchsversuch aufgegeben haben. Da das Einfamilienhaus schon mehrfach von Einbrechern aufgesucht worden war, hatten die Eigentümer laut Polizei entsprechende Vorkehrungen getroffen und unter anderem die Haustür durch ein spezielles Schließsystem gesichert.