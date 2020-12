Attacke auf Streifenwagen in St. Ingbert : Polizeifahrzeug wurde mutwillig demoliert

Foto: dpa/Carsten Rehder

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Donnerstag in der Schützenstraße in St. Ingbert-Mitte ein Einsatzfahrzeug der Polizei demoliert. Die Beamten waren gegen 3.15 Uhr bei einem Einsatz und der Funkstreifenwagen für eine gewisse Zeit außer Sicht- und Hörweite.

Als die Polizisten zurückkamen, mussten sie feststellen, dass der Streifenwagen immens beschädigt worden war. Beide Vorderreifen waren durchstochen. Zudem war die Motorhaube stark und sehr tief verkratzt. Zudem wurde der linke Fahrzeugspiegel aus seiner Verankerung getreten. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst entfernt werden. Es entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich.