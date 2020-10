Erste Verstöße in St. Ingbert geahndet : Corona-Kontrollen von Vollzugs- und Ortspolizei

St. Ingbert In dieser Woche hatte Oberbürgermeister Ulli Meyer eine verstärkte Überwachung auf die Einhaltung der Regelungen der Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in St. Ingbert angekündigt. Hintergrund sind die steigenden Corona-Infektionszahlen.

Wie die Stadt-Pressestelle berichtet trafen sich am Donnerstagmorgen trafen sich der Oberbürgermeister und der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion St. Ingbert, Thorsten Towae, mit den Verantwortlichen der Abteilung Ordnung. Ab sofort werden die Vollzugs- und Ortspolizei verstärkt gemeinsame Kontrollen im Stadtgebiet durchführen. Der Schwerpunkt der Kontrollaktionen an diesem Wochenende liegt in der Gastronomie, im öffentlichen Nahverkehr und bei Veranstaltungen.

Seit Montag hätten Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes in Geschäften, der Gastronomie und in der Stadt die Einhaltung der geltenden Corona-Regeln kontrolliert. Bei den Kontrollen am Donmerstag stellten die Ordnungshüter eine Nichteinhaltung der Maskentragepflicht in einem Supermarkt fest. Drei Mitarbeiter trugen keine Maske. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die drei betroffenen Personen wurde eingeleitet. In sieben weiteren Fällen sprachen die Mitarbeiter der Ortspolizei eine mündliche Verwarnung aus.