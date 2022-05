Das Unfallopfer wurde schwer verletzt : Polizei sucht Zeugen: Fußgänger in St. Ingbert angefahren und weg gefahren

Foto: dpa/Carsten Rehder

St. Ingbert Am Dienstag Vormittag wurde in der Kaiserstraße in St. Ingbert ein Fußgänger angefahren und schwer verletzt. Der Autofahrer flüchtete. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Am Dienstag Vormittag wurde in der Kaiserstraße in St. Ingbert ein Fußgänger angefahren und schwer verletzt. Der Autofahrer fuhr anschließend einfach weiter. Der Unfall ereignete sich ungefähr in Höhe der Hausnummer 19 in Rentrisch.

Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei St. Ingbert wollte der schwer verletzte 40-jährige Fußgänger an besagter Stelle die Straße überqueren. Hierbei wurde er von einem bislang unbekannten Kleinwagen erfasst und auf die Straße geschleudert. In der Folge flüchtete der unbekannte Fahrzeugführer von der Unfallstelle und konnte bislang nicht festgestellt werden. Der erfasste Fußgänger erlitt schwerere Beinverletzungen Er wurde durch Verwandte in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Nach der ersten Behandlung informierte er die Polizeiinspektion St. Ingbert über den Vorfall. Nach Angaben des Fußgängers soll es sich bei dem Fahrzeugführer um eine männliche Person gehandelt haben.