Polizei sucht Zeugen : Hochwertiger Wohnwagen aus Einfahrt gestohlen

Foto: dpa/Carsten Rehder

St Ingbert Die Polizei in St. Ingbert ermittelt derzeit wegen eines besonders schweren Fall von Diebstahl. Wie die Beamten mitteilen wurde in der Nacht von Montag, 22. Februar, auf Dienstag, 23. Februar ein hochwertiger Wohnwagen mit St. Ingberter-Nummernschild in der Oberen Kaiserstraße in Rohrbach entwendet.

Der Wohnwagen war der Polizei zufolge mehrfach gegen einen Diebstahl gesichert. Dennoch gelang es einem bisher unbekannten Täter den Wohnwagen aus der Einfahrt, welche von der Oberen Kaiserstraße gut einzusehen ist, unbemerkt zu entwenden. Die Beamten suchen nun auch nach möglichen Zeugen.