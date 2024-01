Bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen Polizei stoppt alkoholisierten Busfahrer in St. Ingbert

St. Ingbert · Am Mittwochmorgen hat die Polizei in St. Ingbert einen alkoholisierten Busfahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war zu einer Schule unterwegs gewesen, um Schulkinder abzuholen. Außerdem stellte die Polizei erhebliche Mängel am Bus fest.

03.01.2024 , 16:18 Uhr

Foto: dpa/Marcel Kusch