Verstöße gegen Corona-Auflagen in St. Ingbert : Polizei löst „Trinkgelage“ auf Sportplatz auf

St. Ingbert Am Freitagabend (29. Januar) gegen 19.25 Uhr hat die Polizei bei einer Streifenfahrt neun Jugendliche auf einem Sportgelände in St. Ingbert entdeckt. Die jungen Leute hatten sich dort an einem Unterstand zu einem „Trinkgelage“ getroffen und damit gegen die Corona-Auflagen verstoßen.

