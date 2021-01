Hausfriedensbruch in St. Ingbert : Polizei stellt Abenteuerlustige in leer stehender Gaststätte

Rohrbach Anwohner hatten sie bemerkt. Die vier Personen erhalten Anzeigen wegen Hausfriedensbruch.

Mit einer modernen Variante des Hausfriedensbruches hatte es die St. Ingberter Polizei am Samstagabend (30. Januar) zu tun. Gegen 22 Uhr war durch Anwohner in der Straße Spiesermühle zwischen Rohrbach und Spiesen-Elversberg eine verdächtige Wahrnehmung gemeldet worden. In dem an der Landstraße 241 gelegenen ehemaligen Restaurant „Sitzweiler Hof“ waren mysteriöse Lichter von Taschenlampen beobachtet worden.