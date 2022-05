Polizei sucht Zeugen : Polizei sucht Zeugen für zwei Verkehrsdelikte

Rohrbach/St Ingbert Zwischen Freitag (27. Mai), 13 Uhr, und Samstag, 9 Uhr hat ein Unbekannter in der Tummelplatzstraße in Rohrbach einen Gullideckel ausgehoben, so dass dieser mehrere Zentimeter aus der Straße herausragte und zur Gefahr wurde.

Am Freitagmorgen gegen 9.45 Uhr flüchtete ein Autofahrer, nachdem er mit seinem vermutlich silbergrauen Toyota den linken Seitenspiegel eines blauen Skoda Fabia beschädigt hatte.