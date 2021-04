Tier in misslicher Lage : Ortspolizei rettet Igel aus Totschlagfalle in Hassel

Die beiden Ortspolizisten bringen den Igel in einer Transportbox zum Tiernotruf Saarland. Foto: Stadt St. Ingbert

Hassel Die Ortspolizei der Stadt St. Ingbert hatte am Donnerstagnachmittag (8. April) die Mitteilung erhalten, dass am Sportplatz in Hassel ein Igel in einer Rattenfalle gefangen sei. Umgehend haben zwei Ortspolizisten die Örtlichkeit aufgesucht, wie die Pressestelle der Stadt berichtet.

Vor Ort steckte ein Igel mit der Vorderpfote in einer Totschlagfalle für Ratten fest. Die Totschlagfalle stand ungesichert und frei zugänglich im öffentlichen Verkehrsraum, was eine erhebliche Gefahr für Mensch und Tier darstellte.