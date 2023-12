Polizei St. Ingbert legt Kriminalitätsstatistik 2022 vor Mehr Brandstiftungen und Fahrraddiebstähle

„Um die Sicherheit in St. Ingbert ist es nach wie vor gut bestellt“ – so erfreulich fällt das Fazit der St. Ingberter Polizei hinsichtlich der Kriminalitätsstatistik (siehe Infobox) für das Jahr 2022 aus. 1952 Taten wurden verzeichnet – das waren zwar 260 mehr als im Vorjahr. Vor der Corona-Pandemie hätten die Gesamtfallzahlen auch um die 2000 gelegen, geht aus der Auswertung hervor. Während der Pandemie habe es „statistische Besonderheiten“ gegeben, so der Verweis in dem Bericht.