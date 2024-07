Graffiti in St. Ingbert Polizei schnappt „Mal-Künstler“

St Ingbert · Die St. Ingberter Polizei war am Dienstag (30. Juli) in eigener Sache erfolgreich unterwegs. Gegen 11.55 Uhr hatte ein Zeuge bei der Polizeiinspektion St. Ingbert in der Innenstadt mitgeteilt, dass gerade jemand das Dienststellengebäude bemale.

31.07.2024 , 11:26 Uhr

Foto: dpa/Lino Mirgeler