Kriminalität in St. Ingbert : Polizei schnappt einen von drei Einbrechern

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Am frühen Sonntagmorgen, 30. August, gegen 3 Uhr sind drei Männer in einen Kiosk in der Unteren Kaiserstraße in Rentrisch eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt, wurden dabei aber von Anwohnern beobachtet.

Es soll sich um drei dunkel gekleidete, junge Männer gehandelt haben. Auf ihrer Flucht verloren die Täter mehrere Stangen Zigaretten. Beamte der Polizei St. Ingbert konnten einen der Täter kurze Zeit später in Tatortnähe festnehmen. Die Ermittlungen dauern an.