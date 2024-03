Corona-Test-Betrug in St. Ingbert Polizei schnappt Corona-Test-Betrüger

Nachdem der 24-jährige Betreiber von den gegen ihn geführten Ermittlungen Kenntnis erlangt hatte, war sein genauer Aufenthalt zunächst weiter unbekannt. Am Dienstag (12. März) konnten ihn die Fahnder in St. Ingbert festnehmen. Der Mann wurde am Mittwochnachmittag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug, woraufhin ihn die Beamten zur JVA Saarbrücken brachten. Die Ermittlungen dauern nach Angaben der Polizei weiter an.