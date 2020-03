Schäden in mehreren Schulsälen : Einbrecher durchsuchen das Leibniz-Gymnasium in St. Ingbert

Foto: dpa/Silas Stein

St. Ingbert Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch, 4. März, auf Donnerstag, 5. März, in das Leibniz-Gymnasium in der Koelle-Karmann-Straße in St. Ingbert eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, richteten die Einbrecher dem ersten Anschein nach Schäden in mehreren Räumen der Schule an.

Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch nichts.