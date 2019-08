Polizei sucht Zeugen : Einbrecher stehlen Kassette aus Imbiss beim Rendezvouz-Platz

St. Ingbert Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Montag, 19. August um 20.30 Uhr und Dienstag, 20. August um 6.20 Uhr, in den Imbiss am Rendezvouz-Platz in St. Ingbert eingebrochen. Hierbei haben die Räuber eine Geldkassette sowie einen Schlüssel aus dem Gastraum gestohlen.

Von Marvin Conradi

Es entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 250 Euro.