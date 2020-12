Polizei geht in Rohrbach gegen Feierwütige vor : Polizei löst Weihnachtsparty zwei Mal auf

Polizei geht in Rohrbach gegen Feierwütige vor

Rohrbach (red) Die St. Ingberter Polizei hat in der Nacht zum Samstag (26. Dezember) in Rohrbach eine Weihnachtsparty, auf der gegen die Corona-Auflagen verstoßen wurde, gleich zweiMal aufglösenmüssen. Gegen 2 Uhr war bei der Polizeiinspektion St. Ingbert ruhestörender Lärm aus einer Ferienwohnung im Stadtteil Rohrbach gemeldet worden.

Vor Ort wurde den Beamten auf mehrmaliges Klingeln hin geöffnet. In der angemieteten Ferienwohnung befanden sich mehrere Personen aus insgesamt drei verschiedenen Haushalten. Zuerst versuchten die Personen, unter anderem durch falsche Angaben zu ihrem vermeintlichen Verwandtschaftsverhältnis sowie ihren Personalien, einer möglichen Strafe zu entgehen. Allerdings konnte, so die Polizei, die „Legende von Bruder und Schwester“ relativ schnell aufgedeckt werden, so dass auf alle Beteiligten der Veranstaltung eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen Verstoß gegen die Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zukommt. Im Anschluss wurde die Veranstaltung durch die Beamten aufgelöst, und alle Beteiligten wurden der Wohnung verwiesen.