Polizei ermittelt : Papiercontainer brannten in Oberwürzbach völlig aus

Die Feuerwehr löschte in der Friedhofstraße in Oberwürzbach brennende Altpapiercontainer. Foto: Marco Schmeltzer/Feuerwehr Oberwürzbach

Oberwürzbach (red) Drei Müllcontainer standen am Donnerstag, 6. Mai, gegen 20 in der Friedhofstraße in Oberwürzbach in Flammen. Zwei Altpapiercontainer brannten nach Angaben der vollständig aus, ein weiterer wurde durch das Feuer beschädigt.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 1000 Euro beziffert.

Feuerwehrleute aus Oberwürzbach fuhren die Einsatzstelle mit zwei Löschfahrzeugen an. Das brennende Altpapier und den brennenden Kunststoff löschte ein Trupp unter schwerem Atemschutz mit Schaum und Wasser ab.. Nach rund 20 Minuten konnte Einsatzende gemeldet werden. Die Brandursache ist noch unklar, jedoch kann eine Straftat – Sachbeschädigung durch Feuer – laut Polizei nicht ausgeschlossen werden.