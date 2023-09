Feuer auf der A6 Erneuter Brand-Anschlag auf Radarfalle auf Grumbachtalbrücke

Saarbrücken/St. Ingbert · Zum zweiten Mal innerhalb drei Monaten griffen Unbekannte einen Panzerblitzer auf der A6 zwischen Saarbrücken und St. Ingbert an. Das Feuer brach in der Nacht auf Sonntag aus, meldet die Polizei. So sollen die Täter vorgegangen sein.

17.09.2023, 10:18 Uhr

Bereits im Juni (Bild) war die Radafalle auf der A6 im Bereich der Grumbachtalbrücke Ziel eines Anschlags. (Archivaufnahme) Foto: BeckerBredel