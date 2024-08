Nach Pleite Asia-Restaurants „Koi“ in St. Ingbert und Wittlich planen Neueröffnung

Bedeutet die Pleite der Inhaberin doch nicht das endgültige Aus für die Asia-Restaurants Koi in Wittlich und St. Ingbert im Saarland? Viele Liebhaber der asiatischen Küche dürften sich zudem fragen, wie es möglich ist, dass Asia-Koi in dieser schwierigen Situation am 2. August ein neues Restaurant in Gerolstein eröffnen konnte. Was geht da hinter den Kulissen vor sich?