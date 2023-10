Erinnerungskultur in St. Ingbert Der Platz um die Ingobertus-Statue hat nun einen Namen

Als nach der kurzen Feier eine Gedenktafel auf einem Sandstein-Findling neben der Statue von Ortsvorsteherin Irene Kaiser und Christoph Metzger, dem Landesvorsitzenden der Paneuropa-Union, enthüllt wurde, war auf dem Ehrenzeichen genau der Kern dessen zu lesen, womit die beiden Redner zuvor an Elke Sonn erinnert hatten. „Als Pfarrersfrau und engagierte Bürgerin hat sie das kulturelle Leben unserer Stadt stets gefördert“ ist zu lesen und komprimierte das, was die Ortsvorsteherin ausgeführt hatte. Die 2020 Verstorbene war die Ehefrau von Werner Sonn, der 27 Jahre lang Pfarrer der Martin-Luther-Kirchengemeinde in St. Ingbert war, und besonders an Literatur interessiert. „Intensiv beschäftigte sie sich dabei auch mit dem Stadtheiligen Ingobertus“, so Kaiser. Ingobertus hat sie auch ein eigenes Buch mit Titel ,Gründervater‘ und dem Untertitel ,Vom Pilger zum Patron‘ gewidmet.“