Bauprojekt in St. Ingbert vor Genehmigung So soll es mit dem Hotel-Neubau weitergehen

Mit großen Mehrheiten haben der Ortsrat St. Ingbert-Mitte und der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt am Dienstagabend sowie der Stadtrat am Mittwochabend in Sondersitzungen einigen Änderungen im Entwurf für den Bebauungsplan „Ehemaliges Hallenbad“ zugestimmt. Damit rückt die von der Victor’s Bau + Wert AG beabsichtigte Errichtung eines Gebäudekomplexes auf der Fläche des ehemaligen Hallenbades näher. Sollte es während der jetzt folgenden Offenlage der Pläne keine gravierenden Einwände geben, könnte es laut der Stadt schon Ende Oktober/Anfang November eine erste Teilbaugenehmigung für die Fläche geben, auf der das ehemalige Stadtbad abgerissen wurde.