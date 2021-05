Stadtrat St. Ingbert : Erweiterung der Südschule kostet vier Millionen

Der St. Ingberter Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung den Weg für eine Erweiterung der Südschule freigemacht. Zunächst erfolgt aber eine europaweite Ausschreibung. Foto: Jörg Martin

St Ingbert Der St. Ingberter Stadtrat bringt Neubau an der Grundschule für die Freiwillige Ganztagsschule auf den Weg.

Viele der Schulen in St. Ingbert leiden unter Raumnot beziehungsweise haben nicht mehr ausreichend Kapazitäten. Das liegt an den gestiegenen Schülerzahlen sowohl im Regelschulbereich, als auch an den Veränderungen bei der Freiwilligen Ganztagsschule (FGTS). Hinzukommt ein gesetzlicher Anspruch auf einen Ganztagsplatz ab dem Jahr 2025. Somit hat sich im Vergleich zur Ausgangssituation, als die Planung erfolgte, eine völlig andere Situation ergeben. Von dieser Lage ist auch die Südschule betroffen.