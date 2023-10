Baupläne am Mühlwald in St. Ingbert Kommt ein Supermarkt auf den Friedhof-Parkplatz?

Bei der Suche nach Flächen im Stadtbesitz, die für eine Wohnbebauung genutzt werden können, sei irgendwann der Parkplatz an der Kohldell in den Fokus der Stadt gerückt, berichtet der Rathauschef. Dieser Parkplatz werde nach Einschätzung der Stadt nur noch von wenigen Friedhofsbesuchern genutzt. Wer mit einem Fahrzeug zum Waldfriedhof komme, parke vermehrt an der Spieser Landstraße und im Bereich nahe der Leichenhalle, wo daher auch die Zahl der Stellplätze erweitert werden soll, so Meyer. Auf dem Gelände an der Kohldell könnte ein zweigeschossiger Komplex entstehen mit einem Edeka-Markt im Erd- und Wohnungen im Obergeschoss. Würde dieser Neubau über den bestehenden Parkplatz hinaus in das dahinterliegende, gräberfreie Wiesengelände gesetzt, stünden nach Schätzung des Verwaltungschefs etwa 6000 bis 7000 Quadratmeter zur Verfügung - selbst wenn man, wie geplant, auf der Zusatzfläche erhaltenswerte Bäume stehen lasse.