Einsatzreicher Wochenabschluss für Feuerwehr Pkw stand auf dem Juz-Parkplatz in hellen Flammen

Am Donnerstagabend (23. November) gegen 20.15 Uhr haben Anwohner in der Pfarrgasse in St. Ingbert-Mitte einen brennenden Pkw gemeldet. Umgehend rückten die ehrenamtlichen Helfer auf den Juz-Parkplatz aus. Beim Eintreffen stand der hintere Bereich eines VW-Kombi in Flammen. Parallel setzten die Feuerwehrfrauen und -männer auf der linken und rechten Seite des brennenden Fahrzeugs ein Strahlrohr ein und schirmten unter schwerem Atemschutz die benachbarten Pkw ab. Danach starteten sie mit einem dritten Strahlrohr einen Löschangriff auf das brennende Fahrzeug. Da die Feuerwehr innerhalb weniger Minuten vor Ort war und den Brand unter Kontrolle brachte, verhinderten die Einsatzkräfte die Brände weiterer Fahrzeuge. Nachdem die Flammen gelöscht waren, brachten die Einsatzkräfte einen Schaumbelag auf, damit die restlichen Glutnester erstickt werden konnten. Die Flammen zerstörten den Pkw.