Polizei sucht Zeugen : Täter wirft Pflasterstein in eine Autoscheibe

Foto: dpa/Carsten Rehder

Rohrbach Ein unbekannte Täter hat In der Nacht von Montag auf Dienstag, 25. auf 26. Mai, in Rohrbach ein Fahrzeug aufgebrochen, das in der Eckstraße abgestellt war. Um in das Auto einzudringen nutze der Täter nach Angaben der Polizei einen Pflasterstein, mit dem er eine Fahrzeugscheibe eingeworfen hat.

Der Pflasterstein richtete auch Schäden im Fahrzeuginnenraum an. Aus dem Fahrzeug, einem grauen VW Golf eines 39-jährigen Anwohners, wurde ein Laptop entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf fast 4000 Euro.