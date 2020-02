Unfallflucht trotz regem Kundenverkehr : Fahrzeug hinterlässt zwei Meter langen Kratzer

St. Ingbert Nach Angaben der Polizei „besonders dreist“ hat ein unbekannter Täter am Freitag, 21. Februar, zwischen 15 und 15.15 Uhr den schwarzen BMW einer 29-Jährigen aus St. Ingbert beschädigt. Den BMW hatte die Frau auf dem Parkplatz am Kaufland im Grubenweg abgestellt.

Als sie an ihr Fahrzeug zurückgekommen war, stellte sie einen mutwillig verursachten Kratzer im Lack fest, der auf der Beifahrerseite über zwei Meter lang ist. Auch den Tankdeckel des Fahrzeuges beschädigte der Täter. Den Scheibenwischer an der Windschutzscheibe ihres Autos fand die Fahrerin ebenso verbogen vor. Die Tat hat sich vermutlich bei regem Kundenverkehr ereignet.

Hinweise an die Polizei St. Ingbert unter Tel. (06894) 10 90.