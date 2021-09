Riesiger Ansturm auf Pizza Jolo in St. Ingbert : Zwangspause für ersten Pizza-Automaten im Saarland: Darum gab es am Wochenende keine Pizza

Foto: Daniel Pascale/Facebook

St. Ingbert Sie gingen weg wie heiße – nun ja, Pizzen. Schon nach einem Tag gab es keine Teigfladen mehr am ersten Pizza-Automat des Saarlandes in St. Ingbert. Der Betreiber erklärt, was passiert ist – und warum es jetzt weitergehen kann.

Der erste Pizza-Automat des Saarlandes, Pizza Jolo in St. Ingbert, verspricht frische Pizza, sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag – doch er musste kurz nach dem Start am vergangenen Freitag schon wieder außer Betrieb genommen werden. Der Grund: Die Idee kam einfach zu gut an.

„Diesen Ansturm haben wir so nicht erwartet“, schreibt Betreiber Daniel Pascale in einem Facebook-Post. Schon nach einem Tag seien nicht mehr genug Kartons für die Teigfladen im Automaten gewesen. „Da wir spezielle Kartons benötigen und diese wegen Lieferengpass nicht eingetroffen sind, müssen wir bis Montag eine Zwangspause einlegen“, erklärt Pascale weiter und bedankt sich für die Resonanz. Aber am heutigen Montagabend soll es wieder weitergehen – dieses Mal wahrscheinlich mit mehr Kartons auf Lager.

ACHTUNG! ACHTUNG! ACHTUNG! !!!! Es geht weiter am MONTAG Abend, den 20.9.2021 !!!!! WOW, diesen Ansturm haben wir so... Posted by Daniel Pascale on Sunday, September 12, 2021

Wer die Gelegenheit nutzen und die Automatenpizzen probieren will, kann das – wenn alles glattläuft – jeden Tag zu jeder Uhrzeit in St. Ingbert in der Oststraße 72 gegenüber Möbel Roller tun. In etwa drei Minuten serviert der Automat das italienische Fastfood im Karton. Anfangs soll es sechs bis acht Sorten geben. Der Preis liegt zwischen 6,50 Euro und 8,00 Euro.