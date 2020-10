Beißerei in St. Ingbert : Pitbull verletzt bei Beißerei einen Dackel schwer

Foto: dpa/Carsten Rehder

St. Ingbert Am Freitagabend (23. Oktober) ist es gegen 23 Uhr in der Saarbrücker Straße in St. Ingbert, unweit der Weststraße, zu einer Beißerei zwischen zwei Hunden gekommen Dabei wurde der Dackel einer 67-jährigen Anwohnerin schwerst verletzt.

Der Halter des beteiligten Pit Bull Terriers flüchtete mit seinem Hund unmittelbar nach der Beißerei in Richtung St. Ingbert-Mitte, ohne der Dackel-Halterin wenigstens seinen Namen zu nennen.