VHS Hassel : In heimischen Wäldern und Wiesen stehen jetzt leckere Pilze

Marco Theobald (links) von den Saarpfalz-Pilzfreunden erklärt Exkursionsteilnehmern die Pilzarten. Foto: Christa Strobel

Hassel Aber aufgepasst: Nicht nur um den Hasseler Fröschenpuhl wachsen auch giftige Exemplare.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Bei der diesjährigen Pilzexkursion der Nebenstelle Hassel der Volkshochschule St. Ingbert herrschte so großer Andrang, dass etliche Interessenten nicht mehr teilnehmen konnten. Dozent und Pilzsachverständiger Marco Theobald von den Saarpfalz-Pilzfreunden führte die Gruppe durch den Hasseler Wald am Fröschenpfuhl, erklärte, wo welche Pilze wachsen, wo man suchen muss, und welches der Unterschied zwischen falschen und genießbaren Pfifferlingen ist. So wachsen Steinpilze an Fichten, Buchen und Eichen. Gefunden wurden unter anderem viele Steinpilze, Safranpilze, Röhrlinge, Maronenpilze, Schirmpilze, Butterpilze und Wiesenchampignons, aber auch giftige Arten.

Die Ausbeute war in diesem Jahr gut. Gegen Ende der Exkursion traf man sich auf dem Fröschenpfuhl, wo auf den Tischen jeder seine Pilze ausbreitete, so dass der Dozent die Funde bestimmen konnte: Merkmale wie Farbe, Stiel, Lamellen, Geschmack und Geruch spielen dabei eine Rolle. Theobald trennte essbare von den giftigen Sorten und riet, das man nur junge feste Pilze nehmen sollte. „Die Druckprobe“, so Theobald, „zeigt an, ob der Pilz noch genießbar ist. Bleibt die Delle, ist er zu alt.“ Die Pilze, die Käfer oder Maden schon erobert haben, sollte man nicht mehr essen. Auch für die Zubereitung der Pilze gab er den Teilnehmern wertvolle Tipps.