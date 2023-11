Beim Weihnachtmarkt in Rohrbach Ein Picasso als Geschenk unterm Weihnachtsbaum

„Bei mir ist der Hintergrund in Aquarell, sonst kriegt man die Lichteffekte so nicht hin“, erklärt Schmieden. Mit seinem Engagement für „Hilf Mit“ will er den Weihnachtsmarkt in dem St. Ingberter Ortsteil bereichern und interessanter machen. Sonst war die Tombola eine der Hauptattraktionen, die allerdings in diesem Jahr wegfällt. Die Berichterstattung über den teuren Picasso in den Medien lieferte also gerade rechtzeitig die Motividee für die Anfang Dezember stattfindende Veranstaltung. Und Spaß gemacht hat das Malen dem Künstler obendrein auch noch: „Ein Picasso geht bei mir immer.“