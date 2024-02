Firmenchef muss dafür mehr Personal einstellen Philipp Gross sieht in Bürokratie-Zunahme ein Riesenproblem

Gross: „Wir werden mit immer mehr Verwaltung belastet, was keinen Nutzen hat. Jedes Jahr werden zwei Schippen draufgelegt.“ Die auferlegte Bürokratie stehe für „ein tiefes Misstrauen der Politik in die Wirtschaft. Die Welt muss gerettet werden vor den bösen, ausbeutenden Unternehmern. Das ist ein Unternehmerbild, das uns zunehmend die ganze Gesellschaft schädigt.“ Heutzutage lasse sich keiner mehr ausbeuten, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels nicht.