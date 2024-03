Pflanzung am Rathaus St. Ingber Blaue Blüten zeigen Mitgefühl mit Demenzkranken

In den Beeten rund um das St. Ingberter Rathaus blühen derzeit Krokusse und Narzissen in Blau, Gelb und Weiß um die Wette und kündigen den Frühling an. Daneben entsteht ein Beet randvoll mit Vergissmeinnicht. Diese Pflanzen hat Gartenbaumeisterin Katrin Gödtel wie in jedem Jahr beim Gerontopsychiatrische Netzwerk mit Schwerpunkt Demenz im Saarpfalz-Kreis abgeholt. Ulli Meyer setzt sie gemeinsam mit Margit Abel und Alexander Schneider von der Stadtgärtnerei ins Beet – und zwar so, dass sie einen durchgängigen blauen Blütenteppich bilden werden.