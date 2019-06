Musikverein Rohrbach : Wieder ein zünftiges Musikfest an Pfingsten

Das große Orchester des Musikvereins Rohrbach beim Pfingstfest 2018. Foto: Manfred Greff

Rohrbach ( Der Förderverein des Musikvereins Rohrbach veranstaltet an Pfingsten wieder das schon zur Tradition gewordene Hoffest rund ums Jugendheim St. Johannes in Rohrbach. Das Fest beginnt mit dem Fassanstich durch die Schirmherrin Heidi Hauck am Samstag, 8. Juni.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Die Eröffnung des Festes um 18 Uhr wird durch den Musikverein Rohrbach musikalisch umrahmt. Im Anschluss an den Fassanstich spielt der Musikverein unter Leitung von Marc Endres zum Unterhaltungsabend auf.