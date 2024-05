Sportfest im Betzental in St. Ingbert Frischgebackene Aufsteiger luden zum Fest an Pfingsten ein

Das Wochenende stand dann im Zeichen des Fußballsports. Am Samstag und Montag kämpften rund 60 Jugendmannschaften aus dem Saarland um den Cup-Sieg, am Sonntag standen die Punktspiele der beiden aktiven Mannschaften gegen den SV Höchen an. Bevor die Band Bad News from Tony am Sonntagabend das Betzental rockte, gab es Good News auf sportlicher Ebene, denn der FC Viktoria stieg in die Landesliga auf. Von diesem Sieg wurde der Sonntagabend getragen, denn immer wieder gab es Jubelgesänge der Spieler. Nach der Absage am Freitag konnte es nur noch besser werden. „Der Platz war voll“, freute sich dann auch Alexander Jene über den Zuspruch der Gäste und Spieler an den folgenden drei Tagen.